Werder Bremen: Wie ein Shopping-Trick das zweite "Wunder von der Weser" ermöglichte

Eigentlich war es schon das zweite Wunder an der Weser, das Werder Bremen an diesem denkwürdigen 11. Oktober 1988 schaffte.

Ungefähr ein Jahr zuvor hatten die Grün-Weißen in der 2. Runde des UEFA-Cups gegen Spartak Moskau ein 1:4 aus dem Hinspiel noch durch ein 6:2 gedreht und damit den Mythos des „Wunders von der Weser“ begründet.

Werder Bremen gegen die DDR-Übermacht

„Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen.“ Mit dieser Zeile aus einem Schlager-Song von Katja Ebstein versuchte Meistertrainer Otto Rehhagel einst etwas zu erklären, was er nicht erklären konnte. Niemand konnte es. Was an jenem Oktoberabend 1988 passierte, ist geschichtsträchtig.