Thomas Schaaf: "Die Persönlichkeit ist unantastbar“ - Leadertalk mit Mounir Zitouni

Doch wie geht das? Vertrauen erzielen, die Spieler mitnehmen? „Es ist ganz wichtig, dass man herausfindet, was für die andere Seite wichtig ist, damit er dir folgen kann … Was hat der Einzelne bisher getan? Wie hat sein Leben ausgesehen? War er behütet? War er stets umsorgt? Musste er sich freikämpfen? Musste er ein eigenes Leben entwickeln? Danach richtet sich: Was will er weiterhin erleben? Was ist für ihn in seinem persönlichen Ranking ganz oben? Was will er unbedingt haben?“