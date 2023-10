Wirtz zu Bayern? Das ist der Stand - Traumduo mit Musiala möglich

Jamal Musiala und Florian Wirtz – ein Traum-Duo für die deutsche Nationalelf! Und auch für den FC Bayern? Musiala hätte nichts dagegen! „Ich liebe es, mit Flo zu spielen“, sagte der Bayern-Star nach dem Länderspiel gegen die USA (3:1), bei dem er und Wirtz gemeinsam in der Startelf standen.

„Wir haben eine gute Beziehung auf dem Platz, suchen uns, spielen guten Fußball. Wir haben so viel Qualität im Team, jeder fühlt sich wohl mit jedem. Aber mit Flo fühle ich mich immer wohl!“, meinte Musiala weiter.

An der Säbener Straße wird ganz genau auf die Entwicklung von Wirtz geschaut. SPORT1 berichtete Anfang Mai vom Gedankenspiel der damaligen Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, sich 2024 um Wirtz zu bemühen .

Wirtz konzentriert sich auf Leverkusen

Wirtz selbst möchte aktuell keine Gedanken an eine mögliche Zukunft im Bayern-Trikot verschwenden. Er habe noch bis 2027 Vertrag, betonte er vor wenigen in einem Interview mit der Bild. Und: „Wir spielen bislang eine sehr gute Saison mit Leverkusen, es macht Spaß im Verein. Deswegen bin ich mit meinen Gedanken nur in Leverkusen.“