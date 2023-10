Zum FC Bayern? "Bei Glaubwürdigkeit sieht Eberl definitiv schlecht aus"

„Sportlich hat er einen super Job gemacht, die sind auf Augenhöhe mit den Bayern und er hat ein Plus erwirtschaftet“, sagte Michael Makus, Sportchef Bild West, zwar. „Aber den Titel ‚Mister Glaubwürdig‘ wird er in der Bundesliga nicht mehr gewinnen. Wie er das in der Kommunikation wieder ins Reine bringen will, halte ich für sehr schwierig.“