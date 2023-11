DFB-Pokal: Leverkusen-Schock! Stürmer-Star fällt erneut aus

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen muss am Mittwoch im DFB-Pokalspiel beim Drittligisten SV Sandhausen auf Mittelstürmer Patrik Schick verzichten. Der tschechische Nationalspieler erlitt im Abschlusstraining laut Klub „eine kleine Muskelverletzung in der linken Wade“.

Die Ausfallzeit des 27-Jährigen, der erst in der vergangenen Woche nach 231 Tagen Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, wird auf voraussichtlich drei Wochen taxiert.

Schick: „Es war sehr emotional“

„Es war sehr emotional. Es hat sich angefühlt wie ein Tor. Ich habe so lange dafür gearbeitet“, sagte der Tscheche noch vergangene Woche, nachdem er beim 5:1 (3:1) in der Europa League gegen Qarabag Agdam in der 62. Minute unter großem Applaus der Bayer-Fans eingewechselt worden war.