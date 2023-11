Bayern gegen Dortmund: Bundesliga-Fans sehen BVB in der Favoritenrolle

Der FC Bayern und der BVB werden sich am Samstagabend ein mit Spannung erwartetes Duell liefern. In einer repräsentativen Umfrage mit 5.609 Teilnehmern ist das Bundesliga-Barometer der Frage nachgegangen, wer gewinnt. Dabei stellte sich heraus, dass 43,8 Prozent der Fans aus der gesamten Liga an einen Dortmunder Sieg in der Allianz Arena glauben. Für den FC Bayern stimmten überraschenderweise nur 39,7 Prozent, während 16,5 Prozent ein Remis erwarten.