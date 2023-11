Bayern-Superstar Kane stellt Lewandowski deutlich in den Schatten

Harry Kane hat beim FC Bayern einen Traumstart hingelegt. Mit seiner beachtlichen Torquote schließt er schon in seiner ersten Saison die Lücke, die Robert Lewandowski vor über einem Jahr hinterlassen hat.

Kane steht bei 17 Toren in elf Bundesligaspielen - das sind mehr, als Lewandowski zum gleichen Zeitpunkt in seiner 41-Tore-Spielzeit aufweisen konnte. Dieser hatte damals 13 Treffer auf dem Konto.

Knackt Kane also nun die Bestmarke des Polen? Wie der Kicker vorrechnet, würde er bei seiner aktuellen Quote am letzten Spieltag auf 52 Buden kommen. Eine zugegebenermaßen recht unwirklich klingende Zahl - und das nicht nur, weil die Saison noch recht jung ist.