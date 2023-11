Borussia Dortmund: Mitgliederversammlung im LIVETICKER

Nach dem 4:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach findet am Totensonntag wieder die Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund statt. In der Westfalenhalle wird der Vorstand seine Mitglieder über das vergangene Geschäftsjahr informieren und unter anderem Rechnungen offenlegen.

Nach der verspielten Meisterschaft am 34. Spieltag der abgelaufenen Saison und teilweise schwachen Leistungen in der aktuellen Saison könnte sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zur Trainerdiskussion äußern.

Auch die Wahl des Wirtschafts- und des Kassenprüfers steht am Sonntagmorgen auf dem Zettel. Außerdem werden Mitglieder die Chance haben sich sowohl positiv als auch negativ zu Themen rund um den Verein zu äußern. SPORT1 begleitet die Mitgliederversammlung im LIVETICKER:

+++ Verhaltener Applaus für die Mannschaft +++

Unter einigen Pfiffe unterbricht Präsident Dr. Lunow den Bericht von Tischtennis-Abteilungsleiterin Dr. Ursula Reitemeyer-Witt, um die Fußballmannschaft auf der Versammlung zu empfangen. In der Westfalenhalle ertönt verhaltener Applaus, als die Profis die Halle betreten.

+++ Mitglieder bejubeln Nachwuchsteams +++

Im Anschluss an die Ehrungen beginnt Wolfgang Springer, Leiter der Nachwuchsabteilung, mit dem Bericht aus der Jugendabteilung. „Die Bilanz kann sich mehr als sehen lassen“, betonte Springer. Die anwesenden Mitglieder bejubeln lautstark die beiden Derbysieger der U-14 Junioren. Anschließend folgen die Berichte aus der Tischtennisabteilung der Schwarz-Gelben.

+++ Präsident eröffnet die Sitzung +++

+++ Los geht´s um 11 Uhr +++

Schon vor einigen Wochen geriet BVB-Coach Edin Terzic nach durchwachsenen Leistungen seines Teams in die Kritik. Am Samstag schaffte seine Mannschaft jedoch den 0:2-Rückstand gegen Gladbach zu drehen und letztendlich mit 4:2 zu gewinnen. Auf der jährlichen Mitgliederversammlung könnte sich nun auch Hans-Joachim Watze zur Personalie Terzic und der Kritik an dem 41-Jährigen äußern.