Bundesliga: Auch gegen BVB? Gladbach-Neuzugang dreht auf

Bei 4:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg hat es endlich geklappt: Nach seinem Wechsel von Stade Brest zu Borussia Mönchengladbach erzielte Franck Honorat am 11. Spieltag seinen ersten Bundesligatreffer. Zuvor traf der Angreifer bereits zweimal im DFB-Pokal.

Doch seine Torpremiere in der 1. Liga feierte der 27-Jährige relativ neutral. Im Gespräch mit SPORT1 konnte er nur mutmaßen warum: „Ich habe mich in diesem Moment nicht unglaublich gefreut. Vielleicht weil ich das ganze Spiel hinweg sehr viel Freude hatte und wir 90 Minuten super gespielt haben.“

Honorat berichtete, dass kurz nach seinem Tordebüt Alassane Pléa bei ihm stand und sie sich erstmal gemeinsam über das Tor gefreut haben. Die beiden Teamkollegen pflegen eine besondere Beziehung, wie Honorat verriet: „Wir haben ein spezielles Verhältnis, weil wir uns aus der Zeit in Nizza kennen. Er war dort schon Profi und ich durfte als junger Spieler mittrainieren.“

 03:43 So tickt Gladbachs Sommer-Neuzugang Franck Honorat

Honorats Flanken eine Waffe

Auch nachdem beide Spieler den Verein verließen, blieben sie weiterhin in Kontakt. Honorat rechnet seinem Landsmann hoch an, dass er ihm stets geantwortet hat, „auch als ich in der 2. französischen Liga gespielt habe und er in der Champions League Tore am Fließband geschossen hat“.

Für Gladbachs Neuzugang ist Pléa ein super Mensch, der ihm in der Anfangszeit bei seinem neuen Klub sehr geholfen habe. Dementsprechend leicht fiel es dem Flügelspieler, sich nach seinem Wechsel in Gladbach einzuleben.

Gladbach-Profi will Leistung wiederholen

Bei den Fohlen tritt Honorat in große Fußstapfen, denn unter anderen haben Marcus Thuram, Lars Stindl und Jonas Hofmann den Verein im Sommer verlassen. Der Franzose erkämpfte sich sofort einen Stammplatz auf dem rechten Flügel und sorgt seither mit seinen Flanken immer wieder für Gefahr. „Das Flanken ist auf jeden Fall eine meiner Stärken, aber ich habe mich in den letzten Jahren in Brest verbessert und bin torgefährlicher geworden“, erklärte er.