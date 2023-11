Bundesliga: Brych-Drama in Rekordspiel

Schiedsrichter Dr. Felix Brych hat im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (im SPORT1 -Liveticker) am Samstagabend den Bundesliga -Einsatzrekord eingestellt. Der 48 Jahre alte Münchner leitete sein 344. Spiel in der Eliteklasse. Damit egalisierte Brych die Bestmarke von Wolfgang Stark vom Mai 2017. Auf Platz drei liegt Markus Merk mit 338 geleiteten Partien.

Das Rekordspiel entwickelte sich jedoch zu einem Verletzungsdrama. In der 33. Minute verdrehte sich der Unparteiische das Knie und musste auf der Frankfurter Ersatzbank behandelt werden. Danach kehrte er mit einem Verband am rechten Knie aufs Feld zurück und brachte das Spiel noch in die Halbzeit.

In der Pause ging es für Brych dann aber nicht mehr weiter. Der Münchner musste in der Kabine bleiben und der vierte Offizielle Patrick Schwengers übernahm im zweiten Durchgang. Für den Mann aus Travemünde war es der erste Einsatz in Deutschlands Eliteliga. Bislang standen lediglich vier Spiele in der 2. Bundesliga für den 28-Jährigen zu Buche.