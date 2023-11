Bundesliga: Demirovic-Traumtor rettet Augsburg einen Punkt - Hoffenheim auswärts weiter ungeschlagen!

TSG-Fan erleidet Knalltrauma

Nach einem Vorfall in der 56. Minute hatte das Spiel vorübergehend unterbrochen werden müssen. Bei der Detonation eines Feuerwerkskörpers im Block der Fans aus Hoffenheim erlitt ein Zuschauer offenbar ein Knalltrauma, Sanitäter wurden gerufen. Schiedsrichter Felix Brych (München) pfiff das Spiel erst nach sieben Minuten Unterbrechung wieder an.

Augsburg hätte im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Jess Thorup erstmals 1:0 in Führung gehen können, ein Kopfball von Ruben Vargas nach einem Freistoß von Fredrik Jensen flog knapp am Tor vorbei (12.). Und so kam es wie in den drei Spielen zuvor unter dem dänischen Coach: Philipp Tietz verlängerte eine Flanke von Ihlas Bebou unfreiwillig zu Marius Bülter, dessen mit Übersicht geschlagene Flanke auf den zweiten Pfosten war eine perfekte Vorlage für Weghorst.