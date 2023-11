Bundesliga: Medizinischer Notfall! Schreckliche Szenen in Augsburg - Hoffenheim-Fan abtransportiert

Spielunterbrechung in Augsburg! Ein medizinischer Notfall im Publikum sorgte für einen zwischenzeitlichen Stopp der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim (Endstand 1:1) .

Was war passiert? Es gab einen sehr lauten Knall im Gästeblock, ein Hoffenheim-Fan wurde dabei verletzt und musste abtransportiert werden.

“Ich kann es nicht in Worte fassen!“

Alexander Rosen, Geschäftsführer der sportlichen Abteilung in Hoffenheim, war von den Vorkommnissen erschüttert. Er sei selber ziemlich erschrocken, berichtete er nach dem Spiel bei Sky: „Ein Irrsinn! Ich kann es nicht in Worte fassen. Von Seiten der TSG, eine große Entschuldigung! Das hat im Fußballstadion und auch sonst, nirgendwo etwas verloren. Ich sitze ungefähr 80 Meter entfernt auf der Haupttribüne und bin richtig erschrocken! Ich weiß nicht, wo der Böller eingeschlagen ist. Nochmal: Es scheint niemand schwerverletzt zu sein. Es scheint eine Platzwunde und ein Knalltrauma zu geben, aber keine Schwerverletzten – das ist an dieser Stelle das Allerwichtigste.“