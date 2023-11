Bundesliga: Dieser Mann verstärkt die Eintracht Defensive! Wechselt er schon im Sommer in die Premier-League?

Vor der Saison war Willian Pacho nur Branchen-Insidern bekannt. Der Ecuadorianer wurde mit Royal Antwerp Double-Sieger und zählte zu den stärksten Profis der gesamten Liga. Nach wettbewerbsübergreifend 50 Pflichtspielen folgte der Wechsel zu Eintracht Frankfurt.

Sportvorstand Markus Krösche hatte gewohnt hartnäckig an diesem Deal gestrickt. Die Verhandlungen mit den Bossen von Antwerpen zogen sich in die Länge, am Ende finalisierte der Eintracht-Macher den Transfer. Der überwiesene Sockelbetrag in Höhe von neun Millionen Euro hat sich jetzt schon bezahlt gemacht.

Krösche stellt klar: „Plan, dass er länger bei uns bleibt“

Dennoch stellt sich trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags schon nach wenigen Wochen die Frage: Müssen die Frankfurter bereits im kommenden Sommer nach nur einem Jahr mit dem Abflug Pachos rechnen?

Krösche sagte dazu im Interview mit SPORT1: „Sicherlich macht er eine gute Entwicklung. Unser Plan ist aber, dass er länger bei uns bleibt.“ Nach dem großen Umbruch im vergangenen Sommer sollen sich die jungen Spieler schrittweise entwickeln: „Pacho ist direkt Leistungsträger geworden. Aber er hat noch Themen, an denen er arbeiten kann.“

Es wird eine der Fragen sein, die Trainer Dino Toppmöller in den kommenden Wochen beantworten muss. Wo kann sich der Linksfuß, der den zur AS Rom abgewanderten Evan N‘Dicka vollkommen vergessen gemacht hat, noch steigern? Mit einer Top-Speed von 33,97 km/h bringt der Abwehrmann eine gute Grundschnelligkeit mit. Mit einer Zweikampfquote von 65,43 Prozent teilt er sich in diesem Ranking den siebten Platz mit Leipzigs Mohamed Simakan. Die Passquote von 87,28 Prozent bedeutet innerhalb des Teams Rang drei.

Überzeugt im Eintracht-Trikot: Willian Pacho (r.)

Pacho überragte beim Auswärtssieg in Berlin

Sein bislang stärkstes Spiel im Eintracht-Dress zeigte er am vergangenen Wochenende bei Union Berlin. Zahlen gefällig? Pacho gewann sechs von acht Zweikämpfen gegen die Eisernen. Er hatte 100 Ballbesitzphasen und damit die meisten auf dem Feld. 62 seiner 69 Pässe,, also 90 Prozent,, fanden den Mitspieler. Es sind herausragende Zahlen!

Toppmöller konnte um ihn herum mit den Nebenleuten Tuta, Robin Koch und Sechser Ellyes Skhiri die zweitbeste Defensive der Bundesliga formen. Neun Gegentore nach neun Partien unterbietet nur der FC Bayern München (7 Gegentore), die Eintracht steht in dieser Disziplin auf einer Stufe mit Leipzig.

Zum Vergleich: 2022/23 klingelte es nach zehn Spieltagen bereits 17mal hinter Torhüter Kevin Trapp. Der steht bei aktuell bei vier weißen Westen – in der gesamten vergangenen Saison schaffte er das nur sechsmal.

Toppmöller sieht Boxverteidigung auf Weltklasse-Niveau

Natürlich liegt das nicht alleine an Pacho. Doch Toppmöllers Lobeshymne fiel zuletzt gerade bei ihm sehr lautstark aus: „Seine Boxverteidigung ist absolute Weltklasse.“ Sport Bild berichtete bereits, die Eintracht gehe vereinsintern von einer Verkaufssumme von 40 Millionen Euro aus. Nach SPORT1-Informationen waren die Verantwortlich bereits bei dem Einkauf von Pacho überzeugt, dass er in einigen Jahren das Format für die Premier League habe.

Geht es bei dem Nationalspieler Ecuadors nun schneller als gedacht? Alles ist möglich im Fußball-Business! Es wäre kein Wunder, wenn im kommenden Sommer Teams der Güteklasse Liverpool, Manchester United oder Newcastle United bei Krösche anklopfen.

Gladbach wird sich über verpassten Transfer ärgern

Ärgern wird sich Borussia Mönchengladbach. Im August 2021 hätten sie das Ecuadorianische Bollwerk - wie ihn die Eintracht auf X (ehemals Twitter) taufte - noch für rund drei Millionen Euro holen können.