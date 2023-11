Bundesliga: Erschreckende Parallele! Macht es Union wie Schalke?

Die Talfahrt für den 1. FC Union Berlin geht weiter. Die Köpenicker kassierten am Sonntag die neunte Bundesliga-Pleite in Folge und rutschten damit auf den letzten Tabellenplatz ab. Das Kuriose: Nach dem elften Spieltag gibt es eine interessante Parallele zum Vorjahresabsteiger Schalke 04 .

Nach elf Spieltagen hat Union Berlin gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto. Zur gleichen Zeit holten die Schalker in der Vorsaison ebenso magere sechs Punkte. Kurioser wird es beim Blick auf das Torverhältnis: Union weist nach dem elften Spieltag ein Torverhältnis von 11:26 auf - exakt diese Tordifferenz hatten die Schalker in der vergangenen Saison zu diesem Zeitpunkt auch. Das Ergebnis ist bekannt: Die Königsblauen stiegen am Ende der Saison in die 2. Bundesliga ab.