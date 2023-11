Bundesliga: Tabellenschlusslicht! Bayer verschärft Union-Krise

Der nächste Geniestreich von Alejandro Grimaldo (23.), Odilon Kossounou (57.), Jonathan Tah (73.) und Nathan Tella (83.) sorgten vor 29.387 Fans für den siebten Liga-Sieg in Serie für die Werkself. Für Union war es nach dem Mutmacher bei der SSC Neapel unter der Woche (1:1) hingegen der nächste bittere Rückschlag, das Team von Trainer Urs Fischer ist nun bereits seit 14 Pflichtspielen sieglos und geht nach der neunten Liga-Pleite in Serie als Tabellenletzter in die Länderspielpause.