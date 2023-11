Bundesliga heute: BVB - FC Bayern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am heutigen Samstagabend um 18.30 Uhr ist ein Duell mit langer Geschichte. Es ist das 134. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit Gründung der Bundesliga - kein anderes Spiel wurde im deutschen Profifußball so oft ausgetragen. Die Bilanz spricht für die Bayern, gegen die der BVB die meisten Niederlagen einstecken musste. Allerdings haben die Münchner auch gegen kein anderes Team so oft verloren wie gegen Dortmund. Ein besonderes Spiel wird es für Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der in der Vorsaison sein erstes Pflichtspiel gegen seinen ehemaligen Verein Borussia Dortmund bestritt und dort den Rekord für die meisten Punkte eines BVB-Trainers hält.

BVB - Bayern: Formstärke und Statistiken

Beide Mannschaften gehen mit einer starken Form in das Duell. Der FC Bayern spielt mit 23 Punkten aus neun Spielen seine beste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren und ist noch ungeschlagen. Auch Borussia Dortmund ist nach neun Bundesligaspielen noch ungeschlagen und kann auf eine Serie von 17 Bundesligaspielen ohne Niederlage zurückblicken. In Sachen Offensivkraft können beide Teams beeindruckende Zahlen vorweisen: Die Bayern stellen mit 34 Toren die beste Offensive der Saison, Dortmund hat die meisten Bundesligatore in diesem Kalenderjahr erzielt.

Schlüsselspieler: Brandt & Kane

Einige Spieler könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen. Dortmunds Julian Brandt ist in Topform und war in den letzten acht Bundesligaspielen an einem Tor direkt beteiligt. Bei den Bayern hat Harry Kane mit zwölf Toren in den ersten neun Bundesligaspielen einen neuen Rekord aufgestellt. Allerdings müssen die Bayern auf Joshua Kimmich verzichten, der am vergangenen Spieltag seinen zweiten Platzverweis in der Bundesliga kassierte und nun gesperrt ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Ausfall auf das Spiel auswirken wird.

Wird Borussia Dortmund gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BVB gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

