Upamecano und Goretzka: Tuchel verrät Stand bei Bayern-Duo vor BVB-Kracher

Mit einer Lösung der erheblichen Personalprobleme von Bayern München will Trainer Thomas Tuchel bis kurz vor dem Anpfiff des Bundesliga-Spitzenspiels bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) warten.

„Wir werden lange Gespräche führen mit den Spielern, mit den Medizinern, und dann ganz, ganz spät entscheiden“, sagte er am Freitagmittag auf einer PK . Erste Aufschlüsse soll das Training am Freitagnachmittag geben.

Tuchel verrät den Bayern-Plan für Dortmund-Spiel

Upamecano laborierte zuletzt an einer Muskelverletzung, Goretzka müsste mit einer Schiene an der vor knapp zwei Wochen gebrochenen Hand spielen. "Der natürliche Schritt" sei es nicht, beide einzusetzen, beide hätten beim 1:2 am Mittwoch im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken nicht im Kader gestanden, sagte Tuchel - und dennoch: "Wenn Upa nicht kann, dann Leon, wenn Leon nicht kann dann Upa, so in etwa ist der Plan."