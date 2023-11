Bundesliga heute: Darmstadt - Mainz LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 11. November 2023, treffen der SV Darmstadt 98 und der 1. FSV Mainz 05 um 15:30 Uhr in der Bundesliga aufeinander. Die Partie verspricht interessant zu werden, denn beide Teams haben in dieser Saison bereits einige Herausforderungen zu bewältigen gehabt. Der SV Darmstadt konnte das letzte Duell gegen Mainz im März 2017 mit 2:1 für sich entscheiden und hat nun die Chance, erstmals in diesem Jahrtausend zwei Siege in Serie gegen Mainz zu erzielen. Allerdings mussten die Lilien in dieser Bundesliga-Saison bereits sieben Niederlagen hinnehmen, so viele wie nie zuvor in ihren ersten zehn Saisonspielen. Auf der anderen Seite konnte der 1. FSV Mainz 05 in dieser Saison bisher nur sechs Punkte sammeln, ein Tiefstwert, der nur in der Saison 2020/21 unterboten wurde.

Formkurve und Statistiken beider Teams

Der 1. FSV Mainz 05 konnte jüngst durch einen 2:0-Sieg gegen Leipzig eine Serie von 14 sieglosen Bundesliga-Spielen beenden. Trotzdem warten die Rheinhessen seit neun Auswärtsspielen auf einen Sieg. In dieser Saison haben sie bereits neun Kopfball-Gegentore kassiert, der höchste Wert in der Liga. Allerdings haben sie auch 36% ihrer Tore per Kopf erzielt. Der SV Darmstadt hingegen konnte aus den ersten fünf Heimspielen dieser Saison nur vier Punkte holen, obwohl sie in jedem Heimspiel trafen und im Schnitt zwei Tore pro Spiel erzielten. Sie stehen bereits bei 32 Gegentoren in dieser Saison, der höchste Wert in der Liga.

Personelle Situation und Erwartungen

Beide Teams haben mit personellen Problemen zu kämpfen. Der SV Darmstadt muss auf die rotgesperrten Fabian Holland, Klaus Gjasula und Matej Maglica verzichten. Diese Ausfälle könnten sich als problematisch erweisen, da Darmstadt in dieser Saison bereits die meisten Schüsse aufs Tor zugelassen hat. Der 1. FSV Mainz 05 hingegen hat in dieser Saison bereits acht Gegentore in der Schlussviertelstunde kassiert, der höchste Wert in der Liga. Beide Teams werden daher versuchen, ihre Defensive zu stabilisieren und gleichzeitig ihre Chancen im Angriff effektiver zu nutzen. Es bleibt abzuwarten, welchem Team dies besser gelingt und wer am Ende die Oberhand behält.

Wird SV Darmstadt 98 gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird D98 gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

