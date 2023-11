Bundesliga heute: Heidenheim - Stuttgart LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart am heutigen Sonntagabend verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Beide Teams trafen in der Vergangenheit bereits vier Mal in der 2. Bundesliga aufeinander, wobei Heidenheim nur das erste Duell für sich entscheiden konnte. Seitdem gab es ein Unentschieden und zwei Niederlagen für den FCH gegen den VfB. Besonders bemerkenswert: Heidenheim konnte zu Hause noch nie gegen Stuttgart gewinnen. Auf der anderen Seite gewann der VfB Stuttgart nur eines der letzten acht Bundesligaspiele gegen Aufsteiger, was die Chancen für Heidenheim erhöht.

Stuttgarts Offensive gegen Heidenheims Defensive

Die Offensive des VfB Stuttgart ist in dieser Saison besonders stark. Mit 27 Toren in den ersten neun Spielen haben die Schwaben bereits so viele Treffer erzielt wie noch nie zuvor in diesem Zeitraum einer Bundesliga-Saison. Nur der FC Bayern München hat in dieser Saison mehr Tore erzielt. Chris Führich hat mit drei Toren und fünf Vorlagen seine persönliche Bestmarke aus der Vorsaison bereits übertroffen. Auf der anderen Seite steht die Abwehr des 1. FC Heidenheim, die in den ersten neun Spielen bereits 22 Gegentore hinnehmen musste. Besonders anfällig sind die Heidenheimer bei Standardsituationen, wo sie bereits zehn Gegentore kassierten - Ligaspitze.