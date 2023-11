Bundesliga heute: Wolfsburg - Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr trifft der VfL Wolfsburg auf RB Leipzig in einem Bundesliga-Match, das auf den ersten Blick eine klare Sache für die Gäste zu sein scheint. RB Leipzig hat die letzten drei Bundesliga-Duelle gegen die Wölfe gewonnen und dabei kein einziges Gegentor kassiert. Allerdings konnte Wolfsburg das letzte Pflichtspiel-Duell im DFB-Pokal für sich entscheiden. Die Leipziger, die mit 23 Punkten aus elf Spielen eine deutlich bessere Bilanz als in der Vorsaison vorweisen können, werden sicherlich versuchen, ihre Siegesserie in der Bundesliga gegen Wolfsburg fortzusetzen.

Leipzigs Stärken und Wolfsburgs Schwächen

RB Leipzig zeigt sich in dieser Saison als das zweikampfstärkste Team der Bundesliga, während Wolfsburg mit nur 48% gewonnenen Duellen den vorletzten Platz belegt. Zudem führen nur Leverkusen weniger Zweikämpfe pro Spiel als Wolfsburg und Leipzig. Besonders hervorzuheben ist Leipzigs Christoph Baumgartner, der bereits vier Tore gegen Wolfsburg erzielt hat, obwohl er in Wolfsburg bisher torlos blieb. Auf der anderen Seite hat Wolfsburg nur eines seiner letzten sechs Pflichtspiele gewonnen und ist seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos. Zudem kassierten die Wölfe in den letzten fünf Bundesliga-Partien immer mindestens zwei Gegentore.

Leipzigs Topscorer und Wolfsburgs Form

Mit Xavi Simons und Loïs Openda hat Leipzig zwei Spieler in seinen Reihen, die in dieser Saison bereits elf Torbeteiligungen vorweisen können. Simons ist mit sieben Assists der beste Vorbereiter der Bundesliga, während Openda der erste Leipziger ist, der neun Treffer in seinen ersten elf Bundesliga-Einsätzen erzielt hat. Wolfsburg hingegen hat trotz sechs Niederlagen in den ersten elf Saisonspielen zwei Punkte mehr auf dem Konto als nach elf Partien der Vorsaison. Die Wölfe werden also alles daran setzen, ihre Form zu verbessern und Leipzig Paroli zu bieten.

Wird VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird WOB gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

