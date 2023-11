Bundesliga: Kane-Show bei wildem Bayern-Sieg

Bayern rotiert gegen Heidenheim

Sportdirektor Christoph Freund lobte nach Abpfiff am Sky-Mikrofon vor allem seinen Star-Stürmer: „Er funktioniert von Beginn weg, er ist ein guter Typ. Gut angekommen in der Mannschaft, er ist sehr beliebt. Er macht das, was er am liebsten tut: Tore schießen. Mit links, rechts, mit dem Kopf. Er liebt das einfach. Die Mannschaft spielt ihn gut frei, aber es ist schon auch ein Phänomen.“