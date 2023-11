Bundesliga: Unfassbare Statistik! Kane stellt Torschützenkönig ein

Im Duell mit dem FC Heidenheim am Samstagnachmittag (ab 15.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) traf der englische Nationalstürmer nach Assist von Leroy Sané bereits nach 14 Minuten zur 1:0-Führung, erhöhte nach 44 Minuten per Kopf aus rund elf Metern zum 2:0.

Noch nie zuvor hat ein Spieler in seinen ersten elf Bundesliga-Spielen 17 Tore erzielt! Auch traf noch nie ein Spieler in der höchsten deutschen Spielklasse so häufig an den ersten elf Spieltagen.