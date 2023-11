Bundesliga: Köln-Boss stärkt Baumgart den Rücken und kritisiert die Mannschaft

Mit nur sechs Punkten nach den ersten elf Spieltagen ist der 1. FC Köln das Schlusslicht der Bundesliga. Den Auftritt am Samstagabend beim 1:1 gegen den VfL Bochum bezeichnete der Geschäftsführer Sport, Christian Keller, im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 als „nicht bundesligatauglich“.

Dennoch steht für ihn Trainer Steffen Baumgart nicht zur Disposition. „Wir sind von Steffen und seinem Trainerteam überzeugt“, betonte Keller und erklärte dies auch bezüglich der Mannschaft. „Aber die muss sich langsam mal ein bisschen straffen“, so der 46-Jährige.

Im Doppelpass führte der Geschäftsführer Sport aus, woran ein Trainer unter seiner Leitung gemessen wird. Dafür hat er zwei Kriterien: „Was bringt er jeden Tag für eine Leistung mit seinem Trainerteam zusammen auf den Platz und auch in der Kabine ein, um die Mannschaft zu entwickeln, die Idee, wie wir Fußball spielen wollen, konsequent umzusetzen und danach zu trainieren?“ Dafür bekommt Baumgart mit seinem Trainerteam von Keller die Note 1.

„Warum muss ich mir dann die Frage stellen?“

Der 46-Jährige führte weiter aus: „Das Zweite, was für mich wesentlich ist: Hat der Trainer einen Zugang zu seiner Mannschaft? Hört die Mannschaft dem Trainer zu, wenn er redet? Ist sie gewillt, das umzusetzen? Wenn ich das auch bejahen kann, habe ich schonmal zwei ganz wichtige Kriterien.“

Deswegen betonte Keller, dass er deswegen kein Bekenntnis zum Trainer abgeben müssen, denn Baumgart identifiziere sich mit seiner Aufgabe, passe zum Klub und zur Stadt. „Warum muss ich mir dann die Frage stellen?“, so Keller.

Angesprochen auf einen möglichen Abstieg sagte der Geschäftsführer in aller Deutlichkeit: „Wir gehen nicht in die 2. Bundesliga . Ich mag diese hypothetischen Fragen nicht. Ich rede nicht über die 2. Bundesliga, wenn ich nicht da bin.“

Köln kann wichtige Stützen nicht ersetzen

Seiner Einschätzung nach sei Hector sehr wichtig für die Statik des Spiels gewesen und er habe als Kapitän auch abseits des Platzes eine große Rolle eingenommen. „Dass es uns nicht gelingen wird, mit dem, was wir an Finanzbudget zur Verfügung haben, zwei weit überdurchschnittliche Bundesliga-Spieler zu rekrutieren, war uns im Sommer klar“, so der 46-Jährige.