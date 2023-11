Bundesliga-Novum! Frau als Co-Trainerin - Ex-Lewandowski-Berater ätzt

Union-Boss: „Keine bewusste Entscheidung für eine Frau“

Zum Verständnis: Die Eisernen hatten am Mittwochvormittag das Ende der Zusammenarbeit mit Erfolgstrainer Fischer bekannt gegeben. Auf den 57-Jährigen folgt Interimscoach Marco Grote, der zuvor die U19 betreut hatte. An seiner Seite: Assistentin Marie-Louise Eta, die damit der erste weibliche Coach der Bundesliga-Geschichte ist.

Ex-Lewandowski-Berater rudert zurück

Er präzisierte in einem weiteren Tweet: „Ich muss es umformulieren. Eine Co-Trainerin zum Thema zu machen, wird Union Berlin nicht helfen, die zerstörte Mannschaftshierarchie wieder in Ordnung zu bringen“, machte der frühere Lewandowski-Berater seinen Standpunkt deutlich.

Fischer seit 2018 in Berlin tätig

Fischer hatte die Eisernen im Sommer 2018 übernommen, aus der Zweiten Liga in die Bundesliga geführt und von dort in die Champions League. In der aktuellen Saison stürzte Union jedoch ab, verlor zwölf Pflichtspiele in Folge und ist inzwischen Tabellenletzter.