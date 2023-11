Bundesliga: Sechs Tore und ein Schockmoment! BVB dreht irres Borussen-Duell

Kompletter Irrsinn bis zur Pause! Borussia Dortmund sichert sich in einer Partie mit fünf Toren in der ersten Halbzeit und einem medizinischem Schockmoment in der zweiten durch den 4:2 (3:2)-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach den siebten Saisonsieg.

Nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen in Folge läuteten die Schwarz-Gelben so ihre „Wochen der Wahrheit“ siegreich ein. Für Gladbach trafen Rocco Reitz (13.) und Manu Koné (28.), ehe Marcel Sabitzer (30.), Niclas Füllkrug (32.) und Jamie Bynoe-Gittens (45.) die Partie noch in der ersten Halbzeit drehten. Donyell Malen (90.+6) setzte den Schlusspunkt.

Ohne die beiden Stürmer Sebastien Haller und Karim Adeyemi, die beide krankheitsbedingt kurzfristig ausfielen, startete der BVB zu passiv in die Partie – die Folge: Rocco Reitz erzielte bereits in der 13. Spielminute sein zweites Saisontor.

Auf die Reise geschickt von Alassane Plea entschied der U21-Nationalspieler das Laufduell gegen Nico Schlotterbeck für sich und ließ Dortmund-Keeper Gregor Kobel im linken unteren Eck – der Ball prallte gar noch an den Innenpfosten - keine Chance.

Bundesliga: BVB mit Blitz-Doppelpack zum Ausgleich

Auch in der Folge zeigte sich der BVB erschreckend schwach! Einziger Wermutstropfen: Das Tor von Alassane aus der 19. Minute nahm Schiedsrichter Sven Jablonski ob einer Abseitsposition folgerichtig zurück.

Nur neun Minuten später klingelte es aber erneut! Manu Koné konnte von der Sechszehnerkante frei abziehen, gleich drei BVB-Verteidiger hinderten den Franzosen nicht am 2:0 für die Fohlen, das gar vereinzelte Pfiffe im Signal-Iduna-Park hervorrief.

Doch so absurd schwach der BVB auch wirkte, leitete er selbst eine irre Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit ein! Erst traf Marcel Sabitzer in der 30. Minute, nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentor, zum 1:2 nach einem Bilderbuch-Konter und Vorlage von Julian Brandt.

Nur weitere zwei Minuten später egalisierte Niclas Füllkrug gar die Partie – zum Erstaunen aller neutralen Beobachter. Der deutsche Nationalspieler zeigte sein Feingefühl und chippte den Ball mit dem rechten Außenrist über BMG-Keeper Moritz Nicolas hinweg erst an den Innenpfosten. Der Ball fiel letztlich ins Tor.

Schockmoment um Gladbach-Stürmer Plea

Nahezu mit dem Schlusspfiff dann die vorläufige Krönung: Mit einem Rechtsschuss in die linke untere Ecke drehte Jamie Bynoe-Gittens die Partie gar gänzlich zum 3:2 für die Gastgeber – zwar mit mehr Ballbesitz und doch vermeintlich spielerischer Unterlegenheit.

Kurios dabei: Bei einem Ball, der rund 20 Sekunden zuvor im Aus landete, hatte ein Zuschauer – augenscheinlich BVB-Fan - den Ball unmittelbar zurückgeworfen, das Tor fiel, und der Sitznachbar des Fans beglückwünschte den „Auslöser“ des Führungstreffers.

Aus der Pause kamen beide Mannschaften mit ebengleichem Elan der ersten Halbzeit, nach einem Zweikampf mit Emre Can in der 48. Minute blieb Plea aber zunächst nach einem augenscheinlichen Schläfen-Treffer regungslos am Boden liegen, wurde auf dem Feld behandelt und konnte doch weitermachen. Ein Schockmoment!

Schrecksekunde über Alassane Plea - der Franzose spielte aber weiter

Sportlich hingegen übernahm der BVB das Heft des Handelns, schickte sich mit einem Freistoß von Marco Reus in der 55. Minute an, die Führung auszubauen – doch nur die Latte erzitterte.

In der abschließenden halben Stunde verflachte das Spiel dann zusehends, ein Abschluss von Kramer in der 96. Minute schockte zwar das Kollektiv auf der Tribüne, änderte aber nichts mehr am 16. BVB-Sieg aus den vergangenen 19 Duellen mit der anderen Borussia.

Im Gegenteil: Nach einem Konter setzte Donyell Malen noch den Schlusspunkt. Nach einer Gladbacher Ecke leitete Brandt den Konter ein, der Niederländer schob den Ball zum Endstand ins leere Tor.

