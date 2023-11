Bundesliga-Star nicht zu stoppen: Wann ruft Nagelsmann an?

Strahlemann! So lässt sich Matchwinner und VfB-Held Deniz Undav nach seinem Doppelpack bei Eintracht Frankfurt am besten bezeichnen. Der 27-Jährige hat in den vergangenen sieben Partien sieben Treffer erzielt und zwei Vorlagen gegeben. Er ist schon nach kürzester Zeit so richtig in der Bundesliga angekommen.