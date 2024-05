FC Bayern: Eberl reagiert auf Tuchel-Entscheidung

De Zerbi? Eberl lässt sich nicht in die Karten schauen

Dabei sei er derjenige „der am meisten unzufrieden ist. Da muss ich mir an die eigene Nase packen. Klar schaut man in den Spiegel: Wo hat man was falsch gemacht? Was kann man anders machen? Man kann immer lernen. Ich bin einer, der viel gelernt hat, bin durch Täler gegangen, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, bin immer wieder aufgestanden - und genau so ist es bei Bayern München“ offenbarte Eberl, musste aber auch eingestehen, dass er „unglücklich“ mit der Situation rund um den Trainerposten ist.