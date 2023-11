Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen, 2:3 (0:2)

Die 30.150 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Florian Wirtz brachte Leverkusen bereits in der neunten Minute in Front. Kurz darauf traf Álex Grimaldo in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für den Gast zum 2:0 (46.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Anstelle von Odilon Kossounou war nach Wiederbeginn Josip Stanišić für Bayer 04 Leverkusen im Spiel. Durch einen Rechtsschuss von Anton Stach kam die TSG 1899 Hoffenheim noch einmal ran (56.). In der 58. Minute gelang der Heimmannschaft, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Wout Weghorst. Álex Grimaldo traf per Linksschuss zur 3:2-Führung für Bayer (70.). In der 78. Minute stellte die TSG personell um: Per Doppelwechsel kamen Ihlas Bebou und Andrej Kramarić auf den Platz und ersetzten Robert Skov und Finn Becker. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Frank Willenborg siegte Leverkusen gegen Hoffenheim.