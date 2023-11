Bundesliga: TSG Hoffenheim greift nach Böller-Eklat durch

Zwei Täter in Untersuchungshaft

Während des Bundesligaspiels zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim (1:1) kam es in der 57. Minute zu einer Böller-Explosion, bei der mindestens 13 Fans der TSG verletzt worden waren. Nach Angaben der Augsburger Polizei handelt es sich bei den Tätern um zwei jeweils 28 Jahre alte Männer aus dem Kreis Göppingen, die noch während der Partie mithilfe der Videobilder vorläufig festgenommen werden konnten. Beide befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

„Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich die aktive Fanszene loben, die sich ebenso schnell wie deutlich von den Vorkommnissen distanziert hat. Ein Dank geht an die wahren TSG-Fans, die durch ihre Zivilcourage offenbar dabei geholfen haben, die mutmaßlichen Täter so schnell zu ermitteln. Für solche Menschen ist kein Platz in der Hoffenheimer Kurve. Nie mehr“, wird Rosen weiter zitiert.