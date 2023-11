BVB: Edin Terzic hat ein Nagelsmann-Problem | Kolumne von Tobias Holtkamp

Mitte November zehn Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, damit hatte in Dortmund niemand gerechnet. Entsprechend emotional laufen jetzt die Diskussionen, wie es weitergehen soll. Nicht nur unter den Fans, auch zwischen den Entscheidern.

Wenn es ruhig wird beim BVB, wenn sowohl Klubchef Hans-Joachim Watzke als auch sein wichtigster Berater Matthias Sammer öffentlich schweigen, dann wird es oft auch brenzlig. Denn so wenig sie nach außen sprechen - und so ist es auch dieses Mal in den Büros am Rheinlanddamm - so intensiv tauschen sie sich hinter verschlossenen Türen aus. Mit meist sehr klaren Worten und ohne inhaltliche Tabus.

Nagelsmann-Vertrag könnte zu Terzics Problem werden

Im Mittelpunkt der Kritik steht nach dem enttäuschenden Start in die Bundesliga-Saison Edin Terzic. Der Cheftrainer liebt und lebt den BVB seit Kindestagen, doch nun, ein halbes Jahr nach der dramatisch verlorenen Meisterschaft am 34. Spieltag, mehren sich die Zweifel, ob Terzic vielleicht zu sehr mit seinem Herzen und zu wenig mit kühlem Kopf bei der Arbeit ist. Gelingt es ihm, die umso mehr in schwierigen Zeit nötige Distanz zu seiner Mannschaft herzustellen und glaubwürdig den strikten Chef statt vor allem den Freund der Spieler zu geben?

In den nächsten Tagen rückt mit Julian Nagelsmann nun wieder ein Fußballlehrer in den öffentlichen Fokus, den auch Watzke sehr gern schon mal zum BVB geholt hätte, nicht nur einmal. Jetzt ist Nagelsmann Bundestrainer, doch sein Vertrag beim DFB läuft nur bis zum Ende der Europameisterschaft. Und genau das könnte für Terzic bald zum Problem werden.

BVB-Spieler von Nagelsmann begeistert

Denn natürlich hat Nagelsmann, der in jungen Jahren schon für drei verschiedene Bundesliga-Vereine erfolgreich gearbeitet hat, genau die Erfahrung, die Terzic noch fehlt. Und, mal wirtschaftlich gesehen, wann ist so ein Top-Trainer mal ablösefrei zu bekommen? Bayern München musste nach Angaben von RB Leipzig im Sommer 2021 25 Millionen Euro für ihn überweisen.

Die Dortmunder Nationalspieler Mats Hummels, Niclas Füllkrug, Niklas Süle und Julian Brandt waren nach der USA-Reise im Oktober begeistert von Nagelsmann, seinem Team und der gemeinsamen Arbeit. Gut vorstellbar, dass auch in ihren Augen Nagelsmann ein nächster und sinnvoller Schritt in Dortmund wäre. Wenn, und das ist natürlich der wichtigste Punkt, Nagelsmann überhaupt Interesse am BVB hätte. Viele Branchenprofis erwarten, dass er sich seinen nächsten Arbeitgeber im kommenden Jahr selbst aussuchen kann, aus dem höchsten Regal.