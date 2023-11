BVB: Füllkrug lässt nach Stuttgart-Pleite Dampf ab - und lässt Kritik an Terzic durchklingen

Desolater Auftritt bei der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart und deutliche Worte von BVB-Stürmer Niclas Füllkrug - auch an die Adresse seines Trainers Edin Terzic?

Der Nationalspieler hatte vor dem Spiel von seinem Coach öffentlich Kritik kassiert und ließ nach dem nächsten Tiefschlag in der Bundesliga (“Natürlich war das heute eine verdiente Niederlage“) mit markigen Sätzen aufhorchen, die wiederum in Richtung Terzic zu gehen schienen.

Teilt Füllkrug hier gegen BVB-Trainer Terzic aus?

Hat der Trainer seiner Mannschaft also den falschen Gameplan mit auf den Weg gegeben? Dieser Vorwurf schwang zwischen den Zeilen durchaus mit - wie die WAZ am Abend berichtete, beteuerte Füllkrug aber später, der Trainer sei damit nicht gemeint gewesen..

Die sichtbare Überforderung der Dortmunder in der Arbeit nach hinten kommentierte er so: „Druck haben wir sowieso nie auf den Ball bekommen, das war nahezu unmöglich. Sie haben überall eine Überzahl geschaffen. Sie haben es sehr gut gemacht.“ In der ersten Halbzeit sei das „noch extremer“ gewesen als nach der Pause.