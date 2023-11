BVB-Insider verraten: Terzic oder Kehl? Wer welchen Spieler wollte - und welcher Star Dortmund angeboten wurde

Bei Borussia Dortmund wird spätestens nach der schwachen Leistung bei der 1:2-Niederlage in Stuttgart die Qualitätsfrage gestellt. Hatte man beim BVB zunächst noch gehofft, dass die 0:4-Packung gegen den FC Bayern eine Woche zuvor nur ein Ausrutscher gewesen ist, hat die magere Vorstellung in Stuttgart wohl vielen die Augen geöffnet.

Klar ist: Die Abgänge der Supertalente Jadon Sancho, Erling Haaland und Jude Bellingham in den vergangenen Jahren konnten nicht aufgefangen werden. Dafür ist die Entwicklung der jungen Spieler Jamie Binoe-Gittens, Gio Reyna, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko aus unterschiedlichen Gründen nicht so verlaufen, wie sich das Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic erhofft hatten.

Kehl und Terzic standen vor der Saison also vor der Frage, mit welchen Transfers die nötige Qualität geholt werden kann, um die Bayern endlich einmal wieder vom Meisterthron zu stürzen.

Terzic? Brandt kontert BVB-Kritiker mit brisanter These

Berger: „Kehl und Terzic nicht immer einer Meinung“

Andererseits sei ihnen dadurch womöglich Alejandro Grimaldo durch die Lappen gegangen, der dem BVB auch angeboten worden war und „nun in Leverkusen komplett abgeht“, sagt Berger. Im Gegensatz zu Bensebaini, der in Dortmund bei weitem nicht an die Leistung von Guerreiro herankommt.