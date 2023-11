BVB: Sorge im Kobel! Torwart verletzt sich bei der Nationalmannschaft

Verletzungssorgen beim BVB! Wie die Schweizer Nationalmannschaft am Freitag mitgeteilt hat, fällt Torwart Gregor Kobel für das anstehende EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo aus und reist vorzeitig zurück nach Dortmund.

Im Anschluss daran wird er vorzeitig zurück nach Dortmund reisen. Die Schweiz trifft in der EM-Qualifikation am Samstag auf Kosovo, ehe es am gegen Dienstag auf Rumänien geht. Die Schweizer nominierten den Torhüter Anthony Racioppi (BSC Young Boys) nach.