BVB-Star im Babyglück - Watzke verrät Neuigkeiten bei der Mitgliederversammlung

Tolle Neuigkeiten für Nico Schlotterbeck! Wie BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Sonntag auf der Mitgliederversammlung verriet, hat der 23-Jährige Nachwuchs bekommen. „Nico ist in dieser Woche Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch auch an deine Freundin“, gratulierte Watzke.