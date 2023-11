"Dann muss Müller wechseln!" Matthäus spekuliert über Zukunft von Bayern-Star

In den bislang zwölf absolvierten Bundesligaspieltagen war der Offensivstar, der 2000 in die Jugend des deutschen Rekordmeisters wechselte, zwar immer im Kader, kam aber nur zehnmal zum Einsatz. Vier Startelfeinsätzen stehen dabei sechs Einwechslungen gegenüber. Kein einziges Spiel absolvierte Müller, dessen Vertrag 2024 ausläuft, über die volle Distanz.

Für Lothar Matthäus zeichnet sich deswegen „ein schleichender Abgang“ des bayerischen Urgesteins ab, wie er in seiner Sky -Kolumne schreibt. Dies führe zwangsläufig zu Diskussionen über die Zukunft des 34-Jährigen - zumal er erst kürzlich in der Sport Bild betonte, dass er „auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen“ wolle.

Müller? „Dann muss er den Verein wechseln“

Daher komme es nun darauf an, was Müller will. Sollte er damit zufrieden sein, dass er nur noch als Teilzeitprofi zum Einsatz kommt und der Verein dies auch so klar kommuniziere, „ist es für alle Seiten okay“.