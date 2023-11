Dauerlösung? Siewert macht sich darüber keine Gedanken

Für ihn liege der Fokus komplett auf der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky), so Siewert: "Was danach ist, interessiert mich nicht. Ich beschäftige mich nicht mit der Zukunft." Im Kellerduell gegen die Lilien erwarte er eine weitere Steigerung seines Teams. "Wir konnten die Woche taktisch arbeiten", führte er aus: "Die Spieler stellen sich immer besser darauf ein, was ich von ihnen verlange."