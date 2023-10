Der Mann für die Zukunft: Dieses große Talent verzückt die Bundesliga

Gruda kommen nach Debüt-Tor die Freudentränen

Und was machte das große Talent der 05er? Er legte sich den Ball mit dem ersten Kontakt perfekt auf und setzte den Ball mit einem präzisen, knallharten Vollspannschuss mit links in die Maschen des Gladbacher Gehäuses. Wow! Es war ein fantastischer Treffer, die Grundlage für den zweiten Saisonpunkt der kriselnden Mainzer. Der Startschuss einer verheißungsvollen Karriere.

„In diesem Moment wusste ich gar nicht wohin mit meinen Emotionen. Mir sind sogar ein paar Freudentränen gekommen - es war unbeschreiblich“, gab er einen Einblick in seine Gefühlswelt. Sein Trainer Bo Svensson setzte ihn in dieser Spielzeit bereits sechsmal ein, in Gladbach stand er zum dritten Mal in der Startelf.