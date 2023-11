Eintracht Frankfurt: Tuta vor "letztem Härtetest" - SGE hofft auf Rückkehr gegen Bremen

Der Brasilianer, der in der Conference-League-Partie bei HJK Helsinki (1:0) aufgrund einer Schulterprellung gefehlt hatte, werde am Samstag im Abschlusstraining den „letzten Härtetest“ absolvieren. Bei Abwehrchef Robin Koch dürfte es dagegen eng werden, am Freitag steht noch eine MRT-Untersuchung an. „Wir müssen einfach die Ergebnisse abwarten“, sagte Toppmöller.