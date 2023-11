FC Bayern: Kane bedauert Musiala-Entscheidung

Jamal Musiala durchlief die englischen Nachwuchsnationalmannschaften, entschied sich im Februar 2021 allerdings für eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft.

Wie Bayern-Superstar Harry Kane in einem Interview mit ESPN verriet, bedauert er diese Entscheidung seines Teamkollegen sehr: „Er ist eigentlich Engländer, hat sich aber bekanntermaßen dafür entschieden, für Deutschland aufzulaufen (...). Ich hätte es besser gefunden, wenn er sich für England entschieden hätte, statt für Deutschland.“

Musiala wuchs in England auf

Der Bayern-Youngster wurde zwar in Stuttgart geboren, verbrachte aber große Teile seiner Kindheit in England. In seiner Jugend spielte Musiala unter anderem für Southampton und den FC Chelsea.