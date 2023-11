FC Bayern: "Normalerweise kommt das nicht vor" - Tuchel sorgt für Wechsel-Rätsel

Tuchel: „Normalerweise kommt das nicht vor“

Auf der Pressekonferenz ergänzte Tuchel: „Die Spielkontrolle war so hoch, der Spielstand war so knapp. Wir haben das Spiel komplett kontrolliert, es war ein sehr enges Spiel und ich war sehr zufrieden mit allen auf all ihren Positionen. Choupo hatten wir auch wegen der Standardsituationen. Und natürlich, bei einem 1:0 willst du auch nicht durch einen Standard, einen Freistoß oder eine Ecke durch einen Kopfball den Ausgleich hinnehmen.“

Tuchel erklärt Müller-Bankplatz

Tuchel sei natürlich „bewusst, dass Thomas eine große Rolle bei uns spielt und das tut er auch, auch wenn man das gerade nicht an den Minuten sieht. Es wird bei Bayern immer so sein, dass Spieler draußen sind, die den Anspruch haben zu spielen. Ich verstehe, dass Thomas eine besondere Rolle und Aufmerksamkeit hat.“

Tuchel schlägt Alarm: „Jungs sind mental, emotional, physisch müde“

„Das Feedback von allen Nationaltrainern ist, dass die Topspieler müde sind. Die Jungs sind mental, emotional, physisch müde. Es geht nicht immer nur um die Spielminuten. Sie verbringen so viele Stunden in Hotels, Bussen, Flugzeugen. Das ist belastend und in dem Kalender an der absoluten Grenze, wenn nicht drüber“, sagte Tuchel.