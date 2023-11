FC Bayern: Rummenigge und Hoeneß überraschen mit Tuchel-Aussagen

Über die Beziehung von Thomas Tuchel zu seiner Mannschaft ist in den vergangenen Wochen viel gesagt und geschrieben worden. Jetzt lassen mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zwei Granden des FC Bayern durchblicken, dass der Coach nicht immer komplett auf einer Wellenlänge mit seinem Team war.

Sein Aufsichtsratskollege Hoeneß meinte derweil im kicker : „Mein Eindruck ist, dass sich zwischen Mannschaft und Trainer Tuchel eine Einheit bildet.“ Bildet - also bisher noch nicht vollends gebildet hat. Eine durchaus beachtliche Aussage, wenn man bedenkt, dass Tuchel mittlerweile schon seit acht Monaten im Amt ist.

Rummenigge und Hoeneß „fassungslos und sauer“

Aber: Man sieht sich mittlerweile auf einem guten Weg an der Säbener Straße. Sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga ist man gut unterwegs. Als sich Tuchel kürzlich mit den TV-Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus anlegte, erhielt er öffentliche Rückendeckung von der Vereinsspitze.