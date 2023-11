Experte vermutet: Pokal-Blamage des FC Bayern hat Folgen für Tuchel

„Das könnte Konsequenzen für Trainer Tuchel haben“, schrieb der Ex-Profi und Journalist bei X und erklärte: „Nicht, dass er jetzt gefeuert wird. Aber er hat in dem Machtkampf, der bei Bayern immer dazugehört, an Stärke verloren.“

Personalnot beim FC Bayern: Tuchel muss umbauen

Die Bayern traten in Saarbrücken einmal mehr mit einer personell gebeutelten Mannschaft an. Tuchel verzichtete in seiner Startaufstellung auf die angeschlagenen Stars Harry Kane, Kingsley Coman und Jamal Musiala in der Startelf. Leon Goretzka war nach seinem Mittelhandbruch sowieso noch kein Thema.