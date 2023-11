FC Bayern: Überraschungs-Comeback von Bouna Sarr - Das Ende einer 31-monatigen Durststrecke

Bouna Sarr durfte beim 4:2-Heimsieg des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim von Anfang an ran, rotierte aufgrund des harten Programms in den vergangenen Wochen für Alphonso Davies ins Team.

Sein erster Startelf-Einsatz in der Bundesliga seit 31 Monaten! Zuletzt hatte er beim 1:1 gegen Union Berlin am 10. April 2021 in Deutschlands höchster Spielklasse von Anfang gespielt.