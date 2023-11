FC Bayern: Viel Lob für "Sahnestück" Sane

"Die Qualität und Fähigkeit, die er an den Tag legt - wir wissen, was für ein Sahnestück wir da haben bei uns in der Mannschaft", sagte Kapitän Manuel Neuer mit einem Schmunzeln und schwärmte: "Er ist so enorm wichtig für unser Spiel, weil er den Unterschied ausmachen kann. Und das ist das Entscheidende."