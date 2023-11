FC Bayern: Winter-Wechsel? Das sagt Palhinha

Im Sommer wollte der FC Bayern Joao Palhinha unbedingt holen, doch der Wechsel zu den Münchenern ist am Deadline Day geplatzt . Nun hat sich der Fulham-Spieler zu Wort gemeldet und seine Zukunft dabei offengelassen.

„Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird“, betonte der 28-Jährige auf einer Pressekonferenz. Er ist aktuell mit der portugiesischen Nationalmannschaft unterwegs und wird in der Länderspielpause die letzten EM-Qualifikationsspiele bestreiten.