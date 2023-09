Deal geplatzt! Kein Sechser für Bayern

Wahnsinnige Wendung an der Säbener Straße! Der Deal des FC Bayern mit dem FC Fulham um Sechser João Palhinha ist in letzter Minute geplatzt.

Der 28-jährige Portugiese war bereits am Freitagmittag in München gelandet und absolvierte dort am Nachmittag den Medizincheck. Während der Deal auch wenige Minuten vor Ende der Transferperiode noch nicht unterschrieben war, gab es um 18 Uhr die Gewissheit: Der Transfer findet nicht statt!