FC Bayern: Wut-Abgang! Tuchel bricht Interview nach BVB-Kracher ab

„Wenn es Lothar nicht weiß, weiß es Didi bestimmt“

Tuchel-Ironie: „Mögen Sie nicht?“

Tuchel bricht Interview ab

Hellmann: „Wo sich alles beruhigt hat, kann ich einmal noch zum Abschluss fragen, Sie haben in Mainz tolle Arbeit geliefert, in Dortmund performt, in PSG gut gearbeitet ...“

Tuchel: „Ich akzeptiere es doch, ist doch alles gut. Vor dem Spiel habe ich nur kurz reingehört und habe den Lothar gehört, wie er meinte, es gibt Phasen, schlechte Phasen. Wir haben zwei Unentschieden in der Liga gegen Leverkusen und Leipzig! Wir haben wenig Konstanz in der Viererkette und auf der Sechs, wie die zusammenspielen. Wir haben einen Torwartwechsel in der Saison. Wir führen in der Champions-League-Gruppe, das ist doch okay. Ich möchte gar nicht in die Diskussion. Wenn wir durch sind, möchte ich gehen! Das ist mir too much.“