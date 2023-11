FC Bayern: Bizarres Tuchel-Interview vor Kracher gegen BVB!

Der 50-Jährige stand bei Sky -Reporter Patrick Wasserziehr zum Interview bereit. Doch richtig begeistert darüber war er offenbar nicht - und ließ sein Gegenüber das auch relativ deutlich spüren. Gerade auf die Sky -Experten war Tuchel nicht gut zu sprechen, wie er schon auf der PK am Freitag gezeigt hatte.

Aber der Reihe nach: „Es ist die erste Bundesliga -Rückkehr nach Dortmund. Was löst das in Ihnen aus?“, fragte Wasserziehr den Bayern-Coach zum Einstieg. Dessen Antwort: „Champions-League-Gefühle. Es ist Abendspiel und auf Champions-League-Niveau.“

Wasserziehr hakte nach: „Also keine emotionale Verbindung in irgendeiner Form?“ Tuchel unterbrach seinen Gesprächspartner gereizt: „Doch natürlich. Das haben Sie jetzt reininterpretiert.“

Tuchel: „Ich möchte nicht stören, wenn die Experten über uns sprechen“

Daraufhin wechselte Wasserziehr das Thema und kam auf die Pokal-Schlappe der Münchner in Saarbrücken unter der Woche zu sprechen. „Nach der Pleite im Pokal ist der Druck relativ groß. Wie kraftvoll wird die Reaktion der Bayern ausfallen?“ Tuchels knappe Antwort: „Das werden wir sehen. Der Druck ist immer groß bei Bayern.“

Wasserziehr fragte: „Warum sind Sie denn so zwider (gereizt) , wie man in Bayern sagt?“ Der Bayern-Trainer konterte: „Ich möchte nicht stören, wenn die Experten über uns sprechen.“

Damit spielte Tuchel auf die Kritik der Sky-Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus an, die den 50-Jährigen in den vergangenen Wochen mehrmals kritisiert hatte. Auch bei der Pressekonferenz am Freitag hatte Tuchel bereits dazu Stellung genommen und erklärt: „Ich kann bei den beiden auch keine Entwicklung erkennen.“