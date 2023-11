Effenberg stellt Qualitätsfrage! Dringender Appell an deutsche Schiedsrichter

Die Spitze der deutschen Schiedsrichter wirbt trotz der jüngsten Fehlentscheidungen in der Bundesliga unter Beteiligung des Video-Assistenten für mehr Verständnis für die Unparteiischen.

„Es sitzen Menschen vor den Bildschirmen“, sagte Peter Sippel, der Sportliche Leiter der Bundesliga-Schiedsrichter, am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 : „Wir müssen aber dazu kommen, Fehler weiter zu minimieren.“

Konkret wurden in der Talkrunde zwei Szenen aus den vergangenen Spieltagen besprochen, in denen die Unparteiischen und auch die jeweiligen Video-Assistenten nach schweren Fouls auf eine Rote Karte verzichtet hatten. Es ging um das Foul des Freiburgers Vincenzo Grifo am Bochumer Christian Gamboa und den Tritt von Augsburg-Verteidiger Mads Pedersen gegen Wolfsburgs Patrick Wimmer.