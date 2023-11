Felix Kroos: "Urs Fischer klebt nichtan seinem Stuhl"

Der frühere Union-Berlin-Profi Felix Kroos rechnet bei anhaltender Talfahrt seines Ex-Klubs mit dem Rücktritt von Trainer Urs Fischer. "Ich weiß, dass er nicht an seinem Stuhl klebt", sagte Kroos dem SID bei einer Benefiz-Gala der Initiative Right to Play in München: "Wenn er das Gefühl hat, dass es mit ihm nicht mehr geht, wird er der Erste sein, der auch da den Platz frei machen wird."